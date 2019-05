Blizzard: confermato l'impegno della compagnia su PC, console e mobile

La conferenza con gli investitori organizzata da Blizzard per illustrare i risultati finanziari dell'ultimo trimestre ha offerto al presidente J. Allen Brack l'opportunità per ribadire la volontà della compagnia di continuare a sviluppare videogiochi per PC, console e sistemi mobile.

Sottolineando come la questione del supporto alle piattaforme da gioco tradizionali stia particolarmente a cuore ai vertici di Blizzard, il boss dell'azienda californiana ha spiegato che "questo è un argomento molto importante per tutti noi, e in maniera particolarmente per me personalmente. I piani di Blizzard non sono mai stati così ampi e ricchi, includendo progetti che abbracciano il gaming su PC e le console, includendo contenuti in corso come World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone e un paio di iniziative per dispositivi mobile".

"È fondamentale che tutti questi prodotti soddisfino la qualità Blizzard per cui siamo conosciuti", è stato poi il messaggio che il boss della compagnia sembra aver voluto indirettamente lanciare a chi, in questi mesi, ha criticato l'operato di Blizzard e la scelta di dedicarsi a progetti mobile come Diablo Immortal e di non partecipare alla Gamescom 2019 che si terrà tra il 21 e 24 agosto in Germania: "Vogliamo dare ai team di sviluppo tutto lo spazio necessario per creare titoli che ambiscano all'eccellenza".