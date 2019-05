Blizzard: dopo Diablo III nuove collaborazioni in arrivo con Nintendo?

Diablo III: Eternal Collection è stato uno dei giochi più di successo usciti su Nintendo Switch lo scorso anno (qui la nostra recensione di Diablo III Eternal Collection su Switch), e che ha iniziato una collaborazione tra Blizzard e la Grande N che potrebbe continuare in futuro.

Al momento la software house si sta preparando all'uscita di World of Warcraft Classic, ma non sembra aver dimenticato la sua partnership con Nintendo. Durante una recente intervista infatti, il presidente di Blizzard Entertainment J. Allen Brack, ha parlato proprio della possibilità di nuove collaborazioni con Nintendo in futuro. Ecco le sue dichiarazioni:

"Non sarebbe strano, ci piacerebbe. Guardiamo a Switch come un'altra piattaforma. Ha delle proprietà uniche che le console Xbox e Sony non hanno. Pensando a quali giochi hanno senso per quel tipo di console è qualcosa che non smetteremo mai di fare."

Brack ha poi spiegato che è stato un piacere lavorare con Nintendo e che Blizzard è entusiasta dei risultati raggiunti da Diablo su Switch.

"Siamo super soddisfatti. Nintendo è stata un'ottima partner, siamo fan di quella piattaforma, fan di Nintendo, fan delle IP di Nintendo, fan di Switch. È davvero un'ottima piattaforma ed è divertentissimo giocarci [...] Siamo contenti che vi sia piaciuto Diablo, io l'ho adorato".

Che ne pensate delle sue dichiarazioni? Quali altre proprietà di Blizzard vorreste vedere su Nintendo Switch?