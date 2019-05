Blizzard difende la scelta di proporre Diablo Immortal su sistemi mobile

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di VentureBeat, il presidente di Blizzard, J. Allen Brack, ha difeso la scelta della compagnia di sviluppare Diablo Immortal e realizzare, così facendo, un videogioco per sistemi mobile ambientato in questa famosa dimensione action fantasy.

In risposta alle critiche mosse da chi si aspettava l'annuncio di Diablo 4 assistendo all'ultima edizione della BlizzCon nel novembre dello scorso anno, il boss di Blizzard Entertainment ha spiegato che "non penso che sia necessario parlare con ogni singolo giocatore e far funzionare ogni gioco su tutte le piattaforme. Se non sei un giocatore mobile, il nostro obiettivo (con Diablo Immortal, ndr) è quello di farvelo provare e di dargli una possibilità, ma non tutti i giochi sono adatti per ogni persona".

"Se pensi ai diversi titoli che hai su console ti accorgi che c'è un feeling diverso rispetto a molti altri giochi che puoi avere su altre console o su PC", è poi il messaggio che il presidente di Blizzard ha indirizzato a chi guarda con scetticismo al progetto di Diablo Immortal prima di aggiungere che quest'ultimo "sarà diverso. Sarà un'esperienza positiva e autenticamente Blizzard che porteremo su quella piattaforma, ma non stiamo tentando di replicare l'esperienza del PC".

Il lancio di Diablo Immortal su sistemi mobile iOS e Android non è stato ancora annunciato anche se gli sviluppatori di NetEase affermano che il progetto è ormai praticamente pronto. In compenso, l'universo a tinte oscure di questa iconica serie continua ad arricchirsi di contenuti grazie all'uscita, prevista per domani 17 maggio, della Stagione degli Incubi di Diablo 2.