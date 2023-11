Blizzard ha dimenticato StarCraft? Niente annunci alla BlizzCon, i fan non sono felici

Si è conclusa un'altra edizione della BlizzCon, ed anche quest'anno non c'è stato alcun annuncio riguardante StarCraft. Che Blizzard Entertainment si sia definitivamente dimenticata della sua sere real time strategy?

La cerimonia d'apertura della BlizzCon 2023 ha dato ampio spazio ai più noti franchise di Blizzard, tra cui Overwatch, Diablo, World of Warcraft, Hearthstone ed anche Warcraft Rumble fresco di uscita su dispositivi iOS e Android. All'appello è mancato StarCraft, ed i fan della serie strategica non l'hanno di certa presa bene.

Il presidente di Blizzard Entertainment, Mike Ybarra, è stato il primo a salire sul palco dell'evento e ha immediatamente invitato i fan dei diversi giochi Blizzard a far sentire la propria voce. Dopo aver ricevuto risposte dagli "eroi di Overwatch, dagli "avventurieri di Sanctuary" e "dai difensori di Azeroth", tra la folla un fan, sentendosi escluso, ha urlato: "E StarCraft?".

Domanda a cui, chiaramente, non ha ricevuto risposta, ma a cui ha fatto seguito una manifestazione di malcontento della community su reddit: "Menzione letteralmente tre dei loro quattro franchise e fa finta che l'ultimo non esista nemmeno. Momento triste", dice ad esempio un utente. "La Blizzcon non è la stessa senza Starcraft", afferma un altro giocatore secondo ciu WoW, Overwatch, Hearthstone e Diablo sono al centro della scena ma Starcraft, Warcraft, ed Heroes of the Storm sono ormai "completamente dimenticati e abbandonati".

Nonostante questo la speranza è l'ultima a morire, con Jez Corden che ha lasciato intuire che StarCraft 3 è in via di sviluppo.