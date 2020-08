Blizzard: alcuni dipendenti scontenti per problemi economici, parla Jason Schreier

Jason Schreier sta realizzando un nuovo reportage su Blizzard e in queste ore ha raccolto alcune testimonianze che parlerebbero di molti dipendenti scontati e in procinto di organizzare un sit-in di protesta nei confronti del CEO Bobby Kotick.

Alcuni dipendenti della compagnia sarebbero infatti in difficoltà economiche, nonostante l'azienda sia florida, secondo il report di Schreier "ci sarebbero vari dipendenti pagati molto poco, al di sotto degli standard dell'industria e per questo in difficoltà persino ad arrivare a fine mese". Il CEO Bobby Kotick è stato più volte criticato per il suo stipendio, che con bonus raggiunge una somma di circa 40 milioni di dollari l'anno, situazione che ha spinto molti a voler iniziare una protesta nei confronti della società.

Blizzard è nota per le sue paghe non particolarmente alte, il report parla anche di impiegati che usano il caffè della macchinetta (gratis) per placare la fame, non potendo permettersi colazione o uno spuntino al bar interno. Altri dipendenti avrebbero cambiato i propri piani di vita per risparmiare, evitando di cercare nuove abitazioni o di fare figli, non potendosi permettere così tante spese. Il report parla anche di molti aumenti promessi ed effettivamente arrivati ma ben inferiore rispetto al 10% promesso inizialmente dai vertici della compagnia.

I dipendenti più giovani starebbero abbandonando Blizzard in gran numero per passare a Riot Games e altre aziende disposte a pagare di più i propri dipendenti, il problema in oggetto inoltre sembra riguardare i nuovi assunti mentre gli stipendi dei veterani non subiscono mai ritocchi. La situazione è ancora ben lungi dall'essere definita e lo stesso Schreier fa sapere di stare ancora indagando sulla questione, dicendosi aperto ad ascoltare nuove testimonianze prime di pubblicare il suo reportage su Bloomberg.