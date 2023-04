Blizzard e il divorzio da NetEase: l'azienda cinese chiede 43 milioni di risarcimento

Nel corso degli ultimi mesi vi abbiamo parlato a più riprese della rottura tra Activision Blizzard e NetEase, il colosso cinese dell'industria videoludica che non ha preso benissimo il divorzio con il publisher. A tal proposito, è di recente arrivata una richiesta di risarcimento di una certa importanza.

Stando agli ultimi report, sembrerebbe che NetEase abbia rifiutato qualsiasi tipo di accordo con Activision Blizzard affinché i giochi del publisher continuassero a funzionare in territorio cinese, chiedendo in aggiunta un risarcimento pari a 43,5 milioni di dollari. La cifra chiesta sarebbe dovuta sia allo spegnimento dei server risalente allo scorso gennaio 2023 che ai rimborsi che NetEase ha dovuto elargire ai numerosi utenti che hanno fatto richiesta.

Secondo il portale cinese Sina Technology, che è lo stesso che ha diffuso i dettagli sul risarcimento, più di un milione di videogiocatori cinesi ha chiesto un rimborso in seguito alla chiusura dei server di World of Warcraft, Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch 2 e altri prodotti.

Dal momento che c'è una richiesta da parte di Blizzard per il mantenimento delle funzionalità dei server che non è stato accolto positivamente dall'azienda cinese, è probabile che non vi sarà alcun risarcimento. In ogni caso la situazione è in continuo divenire e bisognerà attendere per comprendere come andrà a finire tra le due parti coinvolte.

Nel frattempo, vi ricordiamo che mercoledì potrebbe arrivarw il verdetto finale della CMA sull'affare Microsoft x Activision.