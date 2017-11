Blizzard: ecco perchè non abbiamo in programma remaster di Diablo 2 e Warcraft 3

Parlando ai microfoni di PCGamesN, il Senior Producer di Blizzard Peter Stilwell ha spiegato perchè titoli come Diablo 2 e Warcraft 3 non godranno di riedizioni, al contrario di quanto accaduto con il popolarissimo

Stilwell ha le idee chiare a riguardo: "Il gameplay di StarCraft era perfetto, così come il suo bilanciamento, quindi abbiamo aggiornato il comparto tecnico e l'infrastruttura online. Nel caso di Diablo 2 e Warcraft 3 invece ci sarebbe molto più lavoro da fare... Alcune mappe di Warcraft 3 non piacciono alla community mentre in Diablo 2 ci sono purtroppo tantissimi cheater e questo potrebbe rendere vano il nostro lavoro..."

Secondo Stilwell, entrambi i giochi avrebbero bisogno di essere svecchiati per poter essere riproposti in versione remastered, al momento però non sembrano esserci i presupposti per giustificare una tale mole di lavoro.