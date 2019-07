Blizzard Entertainment: il co-fondatore Frank Pearce lascia la software house

"È giunto il momento per me di allontanarmi da Blizzard e passare il testimone alla prossima generazione di leader": è con queste parole che Frank Pearce ha annunciato la sua decisione.

Il co-fondatore della nota software house ha infatti deciso, dopo ben 28 anni di carriera, di concludere la propria esperienza lavorativa presso Blizzard. La notizia è stata accompagnata dalla pubblicazione di un intenso messaggio dello stesso Pearce sul sito ufficiale del team di sviluppo. Al suo interno, questa importante figura del mondo videoludico ha ricordato con affetto e passione quanto realizzato dalla nascita della software house sino alla sua consacrazione. In particolare, Pearce ha voluto citare l'organizzazione della prima edizione del BlizzCon, durante il quale, racconta, ha "realizzato l'importanza speciale delle persone e delle community che erano diventate parte dell'esperienza per i nostri giocatori".



Nel suo messaggio, Pearce ha guardato con soddisfazione a quanto fatto dal team nel corso della sua storia: "Abbiamo creato giochi che volevamo giocare, credendo che anche persone affini avrebbero voluto giocare quei giochi [....] Sono molto orgoglioso di aver avuto l'opportunità di avere un impatto positivo sulla vita di così tante persone tramite le esperienze che abbiamo creato". Pearce ha inoltre guardato al futuro con ottimismo, sottolineando che "Ci sono molte iniziative eccitanti in lavorazione, e non vedo l'ora di vedere i risultati finali".



Nel corso del mese di aprile, i vertici della Compagnia hanno annunciato che la software house non parteciperà alla GamesCom 2019, mentre nel maggio è stato confermato l'impegno di Blizzard su console e PC.