Blizzard Entertainment lavora ad una nuova IP: è un altro gioco fantasy, oltre Odyssey

Gli ultimi giorni non sono stati forieri di buone notizie per Blizzard Entertainment e, più in generale, Xbox: Microsoft ha licenziato 1900 dipendenti, tra cui parte dell'organico della stessa Blizzard. Le conseguenze sono state tutt'altro che positive, soprattutto per l'ormai defunto Odyssey, IP degli Xbox Game Studios che non vedrà mai la luce.

A distanza di pochi giorni da quando Jason Schreier ha vuotato il sacco su Odyssey parlando dei tanti problemi connessi più o meno direttamente al suo sviluppo, giungono interessanti informazioni attinenti ai titoli in cantiere presso Blizzard Entertainent: è in sviluppo una nuova IP sconosciuta. Ciò è stato scoperto tramite l'account LinkedIn di Nick Mudry, Video Game Producer & Marketer che ha dichiarato di aver preso parte ai lavori su un progetto ancora da scoprire.

Nello specifico, Mudry ha dichiarato che nel periodo che va dal maggio 2021 al luglio 2022 si è occupato della "produzione per i team UI/UX, Concept / Vis Dev e Environment su due progetti IP fantasy non ancora annunciati, oltre a lavori di ricerca e sviluppo per World of Warcraft e l'espansione Dragonflight". Non si sa ancora con certezza quali siano i progetti in questione; tuttavia, è lecito supporre che uno dei due sia l'ormai defunta esperienza survival dal nome Odyssey.

Se così fosse, ad essere ancora sconosciuto al pubblico sarebbe il secondo titolo. Che possa essere anche quest'ultimo la causa che ha portato alla conclusione dei lavori su Odyssey? Non ci resta che attendere i primi annunci ufficiali, mentre Blizzard continua a lavorare nelle retrovie al suddetto progetto inedito.