Blizzard Entertainment non parteciperà alla GamesCom 2019

Tramite un comunicato ufficiale, Blizzard Entertainment ha annunciato che non prenderà parte alla prossima edizione della GamesCom che si svolgerà dal 21 al 24 agosto in Germania, a Colonia.

"Come parte del nostro piano annuale per mantenere il focus sullo sviluppo, sia per i giochi già pubblicati che per i prossimi progetti, non avremo un nostro booth alla GamesCom 2019. Lo show è importante per la community eropea e mondiale, e non avremo l'occasione di incontrare i giocatori a Colonia quest'anno. Sarete ancora in grado di trovare il nostro merchandising nell'area shop della GamesCom, e non vediamo l'ora di tornare sul palco dell'evento il prossimo anno. Siamo inoltre ansiosi di condividere nuovi dettagli riguardo ai progetti su cui stiamo attualmente lavorando quando sarà giunto il momento più adatto".

I fan della compagnia non apprezzeranno particolarmente la novità, ma basterà attendere solo qualche mese in più prima di conoscere tutte le novità in casa Blizzard: la compagnia, infatti, ha già confermato che terrà la BlizzCon 2019 tra l'1 e il 2 novembre presso l'Anaheim Convention Center, California. In occasione dell'evento, in tanti si aspetterebbero l'annuncio di Diablo 4, secondo alcune voci in via di sviluppo negli studi della software house e conosciuto con il nome in codice Fenris.