Blizzard Entertainment presenta la Overwatch World Cup, ecco tutti i dettagli

Più grande, più importante e più competitiva: torna la, il torneo mondiale che vede affrontarsi i migliori giocatori didel globo per difendere i colori del proprio Paese. Nato due anni fa, nel 2017 ha visto la partecipazione dei 100 top player di ben 32 Paesi diversi.

L'Overwatch World Cup 2018 inizia oggi, e culminerà con la finale di novembre, che si terrà come di consueto presso l’Anaheim Convention Center in California. A partire da oggi, e fino alla fine della Stagione Competitiva 9 (28 aprile), verranno selezionati i migliori 150 giocatori di ogni Paese, che grazie alle loro performance consentiranno di calcolare l’Indice di Valutazione (IV) medio della propria nazione. I 20 Paesi che raggiungeranno l’Indice più alto verranno invitati a partecipare all'Overwatch World Cup 2018.

Quest'anno, le quattro nazioni che ospiteranno la fase a gironi saranno Francia, Corea del Sud, Thailandia e Stati Uniti. Questi Paesi si qualificheranno automaticamente al torneo, portando così il totale a 24 squadre. Se un paese ospitante si classifica tra i migliori 20 in base al proprio IV, il ventunesimo paese prenderà il suo posto, e via dicendo. I progressi, costantemente aggiornati, saranno disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.

Maggiori informazioni su come verranno formati i comitati nazionali, sul calendario del programma e altro sono disponibili sul blog di presentazione e sul sito web della Overwatch World Cup.