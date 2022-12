Blizzard Entertainment: World of Warcraft vedrà il ritorno di uno storico membro del team

Mentre in casa Activision-Blizzard continua a farsi strada l'intensa procedura burocratica per l'acquisizione da parte di Microsoft, anche in seguito al desiderio del sindacato che vuole l'affare Activision x Microsoft, sul fronte Blizzard emergono alcuni dettagli su alcuni cambiamenti interni al team di World of Warcraft.

Stando a quanto riportato da Jason Schreier, il giornalista di Bloomberg noto all'interno del panorama internazionale della stampa videoludica, sembrerebbe che Blizzard stia riportando Chris Metzen tra le fila degli sviluppatori addetti al team di World of Warcraft. Non si tratta, però, dell'unico grande cambiamento avvenuto in quel di Blizzard, la quale ha da poco fatto in modo che Allen Adham ricoprisse il ruolo di Chied Design Officer. In altre parole, in casa Blizzard riemergono volti ben conosciuti all'interno dell'azienda, anche in seguito al passato lavorativo dello stesso Metzen.

Chris Metzen ha infatti lavorato per ben ventitré anni come sviluppatore presso Blizzard, il che costituirà indubbiamente un valido elemento all'interno del team direttamente coinvolto con lo sviluppo della saga di World of Warcraft. Tra grandi cambiamenti in Blizzard e Activision, dunque, il gruppo costituito dai due grandi publisher e produttori di videogiochi - appunto, Activision-Blizzard - il ritorno di figure professionali che hanno contribuito alla creazione del passato, presente e futuro di Activision e di Blizzard è sicuramente una notizia molto importante.

Al momento, però, non si sa con certezza quando potremo assaporare i frutti di queste "rivoluzioni interne" in casa Blizzard la quale, essendo coinvolta nel processo di acquisizione portato avanti dalla manovra di Microsoft da circa 69 miliardi di dollari, continua quasi giornalmente a tenere in mano le redini delle informazioni videoludiche. Tuttavia, anche in casa Blizzard non sono recentemente mancate alcune dichiarazioni importanti, come il recente desiderio di allontanamento di Blizzard dagli NFT come puntualizzato da Ybarra.

Tra le tante cose, però, Blizzard ha riorganizzato le sue unità interne nel corso dell'ultimo anno, come dimostrato dal piazzamento interno di diverse figure manageriali per la gestione dei singoli brand dal calibro di Diablo, Overwatch e anche altri progetti non annunciati, tra cui il progetto dal nome in codice Odyssey. L'obiettivo finale è quello di massimizzare e migliorare il più possibile il processo di creazione e distribuzione delle IP di Blizzard e ciò è strettamente connesso a tutti i cambiamenti interni avvenuti in tempi recenti, come nel caso del sopracitato ritorno di Chris Metzen.