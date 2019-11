Blizzard e le espansioni: 'Pensate a Diablo 4 come al primo capitolo di una lunga storia'

Blizzard sembra avere già un futuro ben delineato in serbo per Diablo 4, fatto di tante espansioni e DLC. Non si tratta di una novità della serie peraltro, ma durante una recente intervista, il game director Luis Barriga e l'art director John Mueller, hanno voluto mettere le cose in chiaro.

I due hanno parlato prima dell'introduzione di Lilith, e di come il gioco tratterà lei anziché Diablo, come un personaggio chiave della storia: "Quando abbiamo visto l'artwork eravamo già ispirati, Lilith è un personaggio su cui potevamo costruire una storia. Quello che amiamo di Sanctuary (a proposito, sul nostro sito trovate diversi screenshot ed artwork dedicati a Sanctuary) è che avevamo già piantato questi semi. C'è una grande backstory e lore nei libri, per cui abbiamo deciso di guardare al mito della creazione. Sentivamo di aver già combattuto Diablo prima, e Diablo ritornava sempre, per cui abbiamo pensato a cos'altro avessimo già sul tavolo".

Stando ai due, ci sono diversi nuovi personaggi e vecchie conoscenze che potrebbero arrivare su Diablo 4 in futuro, alludendo così a nuove espansioni: "Diablo 4 è come il primo capitolo di un libro. Vogliamo rccontare una grande storia e vogliamo farlo, si spera, per un periodo molto lungo. Trattare questo come il primo capitolo di un libro, e Lilith come un personaggio chiave di questa storia, sembra davvero fantastico, sapendo che ci sono anche tutti questi altri personaggi che potrebbero tornare in futuro. O nuovi personaggi che ancora non abbiamo visto".

Che ne pensate delle loro parole? Per approfondire, date un'occhiata al nostro speciale sulla trama di Diablo 4.