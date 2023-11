Blizzard, tra giochi single player e il futuro di StarCraft: parla Mike Ybarra

Oltre ad essersi dichiarato orglioso di giochi come Diablo 4 e Overwatch 2, Mike Ybarra, a capo di Blizzard Entertainment, torna a discutere del futuro della compagnia ora facente parte di Microsoft.

Blizzard è nota per le sue esperienza multiplayer online, capaci di raccogliere un numero sterminato di giocatori che si immergono nei mondi di World of Warcraft, Diablo, Overwatch e così via. Ma possiamo aspettarci dalla compagnia degli esperimenti votati al single player?

"Vogliamo offrire ai giocatori più contenuti nei nostri universi. Allo stesso tempo, vogliamo assicurarci di essere responsabili e di soddisfare le loro aspettative. Penso che stiamo ancora mettendo a punto molte di queste cose mentre andiamo avanti. Ma è qualcosa che mi sta a cuore mentre avanziamo", afferma Ybarra parlando di eventuali giochi single player stand-alone e senza elementi da live service.

"Non abbiamo paura di creare nuove IP", continua. "Non abbiamo paura di capovolgere i modelli". L'importante è che un team tiri fuori l'idea giusta: "Può essere qualcuno che ha un'idea per un'esperienza di quattro ore o un'esperienza di 400 ore. Sono aperto a tutte queste idee".

Inoltre, Ybarra si è espresso, in modo non troppo eloquente, su StarCraft, che i giocatori vedono ormai abbandonato a sé stesso: "StarCraft è qualcosa che amiamo. Ascoltiamo il feedback dei giocatori a riguardo. Ma non parleremo ancora di nulla in questo momento".