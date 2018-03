Blizzard festeggia i vent'anni di Starcraft: ecco nel dettaglio tutte le ricompense

Nel 1998 Blizzard era già conosciuta per i giochi di strategia in tempo reale.erano due tra i titoli principali del genere strategico per cui, quando si decise di creare un nuovo gioco, la scelta ricadde su un altro RTS. E quello strategico, ora, si appresta a festeggiare i suoi primi vent'anni.

Quando uscì la versione Alpha di Starcraft fu definita dai critici come un “Warcraft nello spazio” e la presentazione all’E3 non riscosse molto successo. Dopo alcuni decisivi rimaneggiamenti apportati dal team di sviluppo, alla sua pubblicazione divenne presto il gioco più venduto dell’anno.

StarCraft II, presentato nel luglio 2010, dal canto suo, doveva soddisfare molte aspettative. C'era un'avida fan base, e il team di sviluppo avvertiva la pressione. Dopo una fase di sviluppo con nome in codice Medusa, Blizzard annunciò l'atteso seguito di fronte a un'enorme folla a Seoul.

Ora, proprio per ricordare uno dei giochi che le ha permesso di godere di un così vasto seguito su scala mondiale, Blizzard ha deciso di ricompensare i propri fan, elargendo ricompense in ogni suo titolo. Andiamo dunque a vedere cosa ci attende nel corso di questo ricco mese.

Starcraft Remastered: connettendovi dopo il 6 marzo potrete ottenere la skin interfaccia utente commemorativa del 20° Anniversario per StarCraft: Remastered.

Starcraft 2: connettendovi a StarCraft 2 dopo il 6 marzo potrete ottenere una speciale skin interfaccia utente per ogni razza. Inoltre, tra il 6 marzo e il 3 aprile riceverete un ritratto e un emblema.

Diablo III: connettendovi dopo il 6 marzo, riceverete Vendetta del Dominio, una possente mascotte ispirata all'Incrociatore che vi seguirà nei vostri viaggi in Sanctuarium.

Overwatch: Tra il 6 marzo e il 3 aprile, riceverete alla vostra connessione il modello Sarah Kerrigan Fantasma per Widowmaker.

World of Warcraft: Tra il 31 marzo e il 6 aprile, usando il comando /salute su una delle seguenti mascotte ispirate a StarCraft: Zergling, Grugny, Mini Thor, Baneling o Zeradar. Riceverete la Prova di forza "Onore a StarCraft".

Heroes of the Storm: connettendovi tra il 27 marzo e il 7 aprile per ricevere i ritratti del 20° Anniversario per protoss, terran e zerg.

Hearthstone: giocate a una Rissa ispirata a StarCraft tra il 21 e il 25 marzo per ricevere tre buste di Coboldi & Catacombe.

Le sorprese non finiscono qui: anche Twitch ha messo a disposizione dei Twitch Drop di SC20 seguendo gli streaming di StarCraft. È possibile ottenere ricompense casuali seguendo StarCraft, StarCraft: Remastered o StarCraft II, oppure potete portare a termine missioni dedicate per ottenere delle ricompense esclusive garantite.

Potrete ottenere oggetti come, ad esempio, il pacchetto Bob Toss (che include un ritratto, uno spray e un emoji), guardando lo streaming dei titoli sopra citati su Twitch per due ore cumulative dal 6 marzo al 6 aprile. Oppure, guardando lo StarCraft Anniversary Livestream su Twitch per due ore cumulative il 30 e 31 marzo, la skin per la console di StarCraft II.