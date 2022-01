Blizzard guarda al futuro con Microsoft: nuova cultura lavorativa e annunci in arrivo

Dopo il grande clamore suscitato dall'acquisto di Activision da parte di Microsoft, ora è tempo di capire cosa i fan dovranno aspettarsi negli anni a venire, anche in casa Blizzard Entertainment. Il giornalista Jason Schreirer è ottimista sul futuro di Blizzard, che dovrebbe trarre grandi vantaggi dall'ingresso negli Xbox Game Studios.

Anche Mike Ybarra, capo di Blizzard, coglie la palla al balzo per parlare a tutti gli effetti di cosa attendersi dalla compagnia nel prossimo futuro, promettendo non solo un cambio di mentalità interna dopo gli scandali di molestie e discriminazioni degli scorsi mesi, ma anche importanti annunci in arrivo già nelle prossime settimane.

"Dobbiamo offrire contenuti ai nostri giocatori su una base più regolare e rinnovare i nostri giochi sia attuali che futuri. Abbiamo annunci entusiasmanti da fare e condivideremo maggiori informazioni a partire da settimana prossima", assicura Ybarra pur senza specificare nel dettaglio cosa la compagnia dovrebbe rivelare prossimamente. Conferma inoltre che una riorganizzazione interna è in corso per migliorare la reputazione di Blizzard, con nuove posizioni di lavoro aperte proprio per muoversi in tale direzione (come l'assunzione di uno specialista su diversità, equità ed inclusione, che monitorerà i progressi dell'azienda in tale direzione).

"Queste azioni sono solo il primo passo verso il grande lavoro che attende Blizzard", sottolinea Ybarra che si dice "motivato ed eccitato all'idea di lavorare per la costruzione del miglior ambiente possibile per i nostri team, permettendo loro di portare in vita la propria visione". Nel frattempo Blizzard ha celebrato i 25 anni della serie Diablo: che tra gli annunci promessi ci siano novità anche per Diablo IV e Diablo Immortal?