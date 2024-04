Blizzard tra IA generativa e machine learning: la visione del boss di World of Warcraft

Nel corso della GDC 2024 che ha fatto da sfondo, tra le altre cose, ai tanti annunci dello State of Unreal su UE 5.4, il direttore del franchise di World of Warcraft John Hight ha illustrato la visione di Blizzard in merito all'utilizzo dell'IA come parte attiva del processo di sviluppo videoludico.

Scambiando quattro chiacchiere su questo importante argomento con i colleghi di IGN.com, l'esponente di Blizzard Entertainment ha affrontato il tema da due punti di vista alternativi ma complementari: nel primo caso, Hight si è soffermato sull'importanza delle nuove tecnologie di apprendimento automatico, mentre nel secondo caso ha discusso della spinosa questione dei contenuti realizzati con l'ausilio delle IA generative.

Stando a quanto riferito da Hight, gli algoritmi di apprendimento automatico (il cosiddetto 'machine learning') vengono impiegati già da diversi anni dagli sviluppatori di tutto il mondo in virtù del grande aiuto che riescono a offrire in tutti quegli ambiti non legati alla creatività, come il lavoro da svolgere per automatizzare le animazioni. Per il boss della divisione WoW di Blizzard, "gli artisti adorano questo genere di strumenti perché li aiutano a scrollarsi di dosso tutti quegli impegni tediosi e a dedicarsi esclusivamente alla parte creativa".

D'altro canto, per High le soluzioni tecnologiche più avanzate come quelle rappresentate da NVIDIA e Ubisoft con i personaggi gestiti da IA non vengono viste di buon occhio dagli sviluppatori per una questione piuttosto semplice: "Gli artisti hanno paura che queste IA generative vengano utilizzate al posto loro. C'è il timore che l'IA rubi il loro lavoro, e peggio ancora che l'IA sfrutti senza il consenso dei creativi le opere da loro realizzate e senza alcun genere di compenso o accredito. Il problema, di conseguenza, non è tanto la tecnologia quanto piuttosto la questione relativa ai diritti, un aspetto che deve essere ancora definito e ben inquadrato. Anche per questo, non utilizziamo alcun genere di IA generativa all'interno di World of Warcraft".

