Blizzard è in procinto di fare un annuncio legato a Warcraft 3?

si appresta a fare un annuncio relativo a? Sembrerebbe di sì, almeno secondo le voci di corridoio che si sono diffuse su Reddit negli ultimi giorni.

Pare infatti che la software house californiana abbia invitato in America i più grandi giocatori di Warcraft 3 per un evento "segreto", di cui al momento non si sa nulla. I celebri giocatori russi Happy e HawK hanno poi contribuito a rendere l'ipotesi più credibile: i due hanno infatti tenuto alcune dirette in cui affermavano di essere in Serbia al fine di ricevere il più velocemente possibile un permesso di soggiorno per gli Stati Uniti. Successivamente è arrivata la conferma "ufficiosa" da parte di Happy, che, incalzato dalle domande dei fan e della stampa videoludica, ha affermato che presto ci sarà un annuncio a riguardo. Cosa bolle in pentola secondo voi? Magari un seguito di Warcraft 3? O Magari una versione remastered?