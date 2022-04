Blizzard sta lavorando ad uno sparatutto PvP non ancora annunciato?

Kristopher Howl è un game designer che ha lavorato in Blizzard dal 2012 al 2020, solo in queste ore ha però aggiornato il suo profilo su LinkedIn rivelando di aver contribuito a plasmare un FPS PvP non annunciato.

Tra le sue esperienze professionali, Howl cita giochi come Overwatch 2, Overwatch, Project Titan e StarCraft II Legacy of the Void, oltre ad un misterioso sparatutto PvP non annunciato e del quale quindi non sappiamo assolutamente nulla. Potrebbe trattarsi del Suvival Game AAA di Blizzard in sviluppo da cinque anni oppure il progetto non è assolutamente legato a quest'ultimo titolo?

Non è escluso che possa trattarsi di un gioco cancellato e per questo mai annunciato ma c'è anche chi pensa che Blizzard abbia provato a riportare in vita StarCraft Ghost, senza particolare successo. O ancora, non è escluso che il progetto effettivamente esista ma non sia in uno stato tale da essere mostrato al pubblico o agli addetti ai lavori.

Sono tante le possibilità ma poche le certezze, Blizzard attualmente è al lavoro su molti progetti tra cui Diablo Immortal in uscita a giugno su PC e Mobile, Overwatch 2 presto in Beta, World of Warcraft Mobile e la nuova espansione di WoW, solamente per citarne alcuni. Nel 2023, Blizzard diventerà di proprietà di Microsoft insieme ad Activision e molte cose potrebbero cambiare all'interno dell'azienda.