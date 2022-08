Blizzard starebbe lavorando a un survival ispirato a Everwild, per Jez Corden

Gli ultimi leak in casa Blizzard sembrano non aver scosso l'azienda con sede a Irvine, che sembra essere, secondo le ultime voci, al lavoro su di un titolo survival inedito.

Questa insistente voce di corridoio riferisce che il titolo sarebbe un survival fantasy con nome in codice Odyssey, un gioco dall'ispirazione molto tradizionale, con visuale in prima persona abbinata all'utilizzo di armi rudimentali (come arco e frecce) e della magia.

Il gameplay sarebbe poi arricchito da sezioni di crafting per la creazione di pozioni ed utensili, oggetti in teoria vendibili anche agli altri giocatori. Spazio poi anche a delle meccaniche di alchimia e di magia molto complesse. Il tutto arricchito con uno stile estetico che prende a piene mani da titoli ispirati come Everwild e Fable Legends.

Questo rumor, al momento, sembra avere più di una fonte autorevole. Dopo l'insider Jez Corden, infatti, anche il noto giornalista Jason Schreirer ha confermato l'esistenza di Odyssey, donando ulteriore credibilità a un'ipotesi condita già da parecchi dettagli.



Nell'attesa che emergano ulteriori spunti interessanti sulla faccenda, noi vi invitiamo comunque a prendere queste voci con le pinze.

Nel frattempo sembra che l'azienda americana non se la passi male a livello di introiti. Gli ultimi report finanziari ufficiali hanno infatti messo in luce che, durante il secondo trimestre del 2022, Blizzard ha avuto guadagni ottimi su mobile, con numeri che vanno ben oltre quanto registrato dalle sezioni PC e console.