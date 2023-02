Blizzard, i lavoratori insorgono dopo un incontro 'demoralizzante': cos'è successo?

Continuano ad emergere notizie tutt'altro che positive provenienti dal panorama Blizzard: questa volta, però, ad essere in gioco è la soddisfazione dei dipendenti che compongono l'organico dell'azienda, a seguito di una controversa riunione che avrebbe dato il via alla serie di malcontenti generali all'interno della compagnia. Ma cos'è successo?

Dopo l'incontro tenutosi negli scorsi giorni, che ha coinvolto in primo piano i vertici dell'azienda, il personale di Blizzard ha espresso il proprio disappunto circa alcune dichiarazioni emerse nel corso del suddetto meeting: si parla, nel dettaglio, di una delusione proveniente dalle parole di Mike Ybarra.

Il tutto sarebbe avvenuto lo scorso giovedì, giorno nel quale vi è stato un Q&A che, tra le diverse cose, ha affrontato il tema generale della soddisfazione dei dipendenti di Blizzard. A seguito della riunione, sembrerebbe che vi sia stato un abbassamento del morale degli sviluppatori.

Tuttavia, il portavoce della compagnia Andrew Reynolds ha sostenuto apertamente le dichiarazioni di Ybarra emerse durante il Q&A, ove si è parlato della riduzione del piano di partecipazione agli utili (che vedrebbe i lavoratori ricevere solo il 58% del bonus promesso) a fronte di un aumento del fatturato della compagnia e dell'utile operativo.

Le principali controversie, dunque, sembrerebbero provenire dalle dichiarazioni dello stesso Ybarra relative all'inesistenza di un gap monetario tra dipendenti e dirigenti: infatti, egli stesso ha affermato che il taglio al sopracitato bonus è avvenuto anche per i vertici della compagnia. Tuttavia, l'insorgere delle lamentele dei dipendenti proviene dalle differenze di salari troppo elevata a fronte di una medesima riduzione del bonus.

Il tutto viene anche esacerbato dal recente ritorno al lavoro in sede, oggetto di ulteriori discussioni in riferimento alle parole di Ybarra, secondo cui i dipendenti che non accettano l'abbandono dello smartworking dovrebbero lasciare la compagnia. Ciò non fa altro che aggravare le condizioni dei lavoratori e non solo, soprattutto a fronte di una lunga serie di controversie relative all'affare Activision-Microsoft e all'estensione dell'accordo di CoD da parte di Sony.

A questo, inoltre, è doveroso aggiungere le ulteriori questioni che hanno tenuto banco nel corso delle ultime settimane in casa Blizzard a seguito della rottura con NetEase.