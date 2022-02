Blizzard al lavoro sul nuovo episodio di un'IP nota, potrebbe essere un RPG

Dopo aver confermato l'arrivo di un nuovo Warcraft per dispositivi mobile nell'ultimo report finanziario, Blizzard potrebbe aver svelato importanti informazioni su un altro progetto tramite un annuncio di lavoro.

Il portale ufficiale della software house dedicato agli annunci di lavoro si è di recente aggiornato con una nuova richiesta. Sembrerebbe che l'azienda sia alla ricerca di un Lead Content Designer per lavorare ad un progetto ancora non annunciato al pubblico e, come accade spesso in questi casi, la descrizione nella pagina contiene alcuni importanti indizi sul gioco. Tra le richieste di Blizzard troviamo esperienza nella creazione di quest, punti d'interesse e personaggi che devono convivere all'interno di un mondo condiviso. Il candidato dovrebbe anche essere in grado di creare campagne RPG 'pen and paper' e giochi di ruolo da giocare di persona, con magari conoscenze anche nell'ambito dei giochi di ruolo da tavolo. Non meno rilevante è il fatto che il gioco faccia parte di un'IP nota di Blizzard. Insomma, sembra ci siano pochi dubbi riguardo il fatto che il progetto in questione sia un gioco di ruolo appartenente ad una serie di rilievo.

In attesa di un annuncio ufficiale, vi ricordiamo che Activision Blizzard ha incassato ben 5.1 miliardi di dollari dalle microtransazioni.