Blizzard al lavoro su un nuovo gioco in prima persona con i veicoli?

Mentre gli analisti si aspettanoentro il 2020,sembra essere al lavoro su un nuovo progetto, un gioco in soggettiva che dovrebbe includere la possibilità di guidare i veicoli.

Questo è quanto si intuisce da un recente annuncio di lavoro pubblicato sul sito della compagnia: Blizzard è alla ricerca di un Gameplay Engineer in grado di aiutare il team ad implementare i veicoli nel gioco, testualmente leggiamo che "Blizzard sta cercando un talentuoso Gameplay Engineer capace di creare veicoli e implementare funzionalità legatee alla guida in un robusto engine in soggettiva che sarà utilizzato per un progetto non ancora annunciato."

Difficile saperne di più, il progetto misterioso non sembra essere legato a serie Blizzard già note, almeno a giudicare dalla descrizione fornita nell'annuncio. Restiamo in attesa di scoprire maggiori dettagli in merito.