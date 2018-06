Blizzard è al lavoro su un nuovo progetto legato a Diablo non ancora annunciato

Un annuncio di lavoro pubblicato recentemente sul sito ufficiale di Blizzard Entertainment ci rivela che la software house californiana è al lavoro su un nuovo progetto legato a Diablo che non è stato ancora annunciato.

"Stiamo lavorando a un nuovo e non ancora annunciato progetto di Diablo. Sei un abile dungeon artist? Vieni a lavorare con noi, e insieme costruiremo qualcosa di eccezionale", questo è quanto si legge sul sito di Blizzard. Per il momento non è chiaro se possa trattarsi di Diablo 4 o di un nuovo capitolo spin-off, nel comunicato infatti possiamo leggere solamente che lo studio è alla ricerca di un dungeon artist esperto nella creazione di asset di qualità sia in due che in tre dimensioni. Considerando che Diablo 3 è uscito nell'ormai lontano 2012, i tempi per l'annuncio di un nuovo capitolo regolare sembrerebbero maturi, restiamo tuttavia in attesa di eventuali aggiornamenti per saperne di più. Quali sono le vostre aspettative?

Rimanendo in tema, ricordiamo che negli ultimi tempi si sono diffuse alcune voci che parlano dell'arrivo di Diablo 3 su Nintendo Switch: una versione dedicata alla console ibrida dell'azienda di Kyoto è stata infatti avvistata fra i listini del rivenditore inglese CoolShop, tuttavia Blizzard Etertainment non ha mai confermato la notizia.