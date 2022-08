Blizzard contro i leak di Diablo 4: si cerca di far rimuovere immagini e video

Come riportato da Eurogamer.net, Blizzard sta scandagliando la rete alla ricerca del materiale leakato di Diablo 4, con l'obiettivo di far rimuovere il materiale in questione, tra cui video e screenshot.

Da venerdì scorso, tantissimo materiale su Diablo 4 è trapelato in rete, si tratta di assets tratti da una build privata di test e che in alcun modo dovevano circolare tra il pubblico. Oltre alla schermata del titolo abbiamo visto in azione l'editor dei personaggi di Diablo 4 e altre immagini e video sono state condivise sui social, apparentemente creando non pochi problemi a Blizzard.

Attualmente la compagnia sta cercando di far rimuovere il materiale incriminato e nel momento in cui scriviamo ad esempio video e immagini non sono più disponibili su Twitter mentre il materiale trafugato è ancora visibile su Reddit e IMGur. I primi pareri su Diablo 4 sono positivi ma ovviamente sviluppatori e publisher non hanno gradito la fuga di notizie, il materiale leakato non è ovviamente definitivo ed è tratto da una versione di test, per questo il pubblico potrebbe fare confusione e non recepire correttamente l'esatta natura di immagini e video.

Diablo 4 esce nel corso del 2023, una Beta potrebbe arrivare nel corso dei prossimi mesi prima del debutto sul mercato.