Blizzard e NetEase si riavvicinano: svolta in arrivo per il mercato cinese?

Nel novembre del 2022 Blizzard Entertainment annunciò l'addio alla Cina a causa del mancato rinnovo degli accordi presi con NetEase per la distribuzione dei suoi giochi più popolari come World of Warcraft, Overwatch e Diablo sul territorio. A distanza di oltre un anno, però, la situazione potrebbe cambiare in meglio.

Stando a quanto riportato dal portale cinese 36Kr, sembra che Blizzard Entertainment e NetEase si siano riavvicinate per stringere una nuova partnership commerciale che consentirebbe il ritorno in Cina della compagnia ora interna a Microsoft e delle sue produzioni di punta. Qualora si dovesse trovare una nuova intesa definitiva, grazie al sostegno di NetEase, Blizzard potrebbe riaprire i server dei suoi giochi di punta tornando così pienamente attiva sul suolo cinese, sebbene secondo 36Kr ci vorranno almeno altri sei mesi prima che questa eventualità possa concretizzarsi.

Subito dopo il divorzio da NetEase, Blizzard si era messa in cerca di una soluzione per restare in Cina, quantomeno con World of Warcraft, avviando negoziazioni con nuovi possibili partner. A quanto pare, però, nessuna proposta avrebbe soddisfatto l'azienda che avrebbe così deciso di riavvicinarsi al colosso cinese nonostante la brusca separazione.



A questo punto non resta che vedere se le due parti riusciranno a trovare una nuova, solida intesa che permetterà il ritorno di WoW, Diablo, Overwatch e Starcraft in Cina, per la gioia di diverse migliaia di giocatori.