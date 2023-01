Blizzard contro NetEase: avrebbe rifiutato accordi per mantenere i suoi giochi in Cina

Come già preannunciato negli scorsi mesi, Blizzard ha detto addio alla Cina, portando alla chiusura degli studi di NetEase che si occupavano di distribuire sul territorio i giochi della compagnia americana, come World of Warcraft, Overwatch e Diablo III.

Unico superstite di questo esodo è stato Diablo Immortal, per il fatto che è stato uno dei team interni di NetEase a sviluppare il gioco. A quanto pare, però, l'addio di così tante produzioni poteva essere evitato: stando a quanto sostiene Activision Blizzard, il colosso cinese avrebbe rifiutato di estendere gli accordi di pubblicazione sul suolo cinese, nonostante una proposta fosse stata avanzata dalla casa di Warcraft e Diablo.

Nello specifico, come rivelato da Reuters, la divisione cinese di Blizzard ha diffuso una dichiarazione su Weibo nella quale afferma di aver fatto all'inizio di gennaio una proposta a NetEase di estendere i loro accordi per altri sei mesi, permettendo così all'utenza di continuare ad accedere alla maggior parte delle produzioni targate Blizzard Entertainment; l'azienda, tuttavia, avrebbe respinto l'accordo sebbene non siano stati spiegati i motivi dietro tale decisione.

"E' un peccato che NetEase non abbia avuto intenzione di estendere gli accordi sui nostri giochi per altri sei mesi sulla base di termini già esistenti, nel frattempo che cerchiamo un nuovo partner", ha affermato Blizzard China. Queste parole confermano inoltre che Blizzard è alla ricerca di soluzioni per tenere i suoi giochi in Cina, sebbene per il momento non ci sono novità su quale nuova realtà potrebbe in futuro occuparsi della distribuzione dei suoi titoli.