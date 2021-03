Blizzard, non solo Diablo 4 e Overwatch 2: team assume per un multiplayer AAA

In occasione della BlizzCon Online 2021, il colosso videoludico di Blizzard ha presentato al pubblico molteplici aggiornamenti sui progetti in sviluppo presso i propri team.

Tra graditi ritorni e novità assolute, la software house ha presentato la versione rimasterizzata di Diablo II, confermando il futuro arrivo di due fasi di test per Diablo II: Resurrected da parte del pubblico. Durante la convention digitale, c'è poi stato spazio anche per offrire interessanti aggiornamenti su Overwatch 2 e Diablo IV. Sembra tuttavia, che la software house non abbia ancora svelato tutte le frecce al proprio arco.

Questo se non altro è ciò che lasciano intendere alcuni annunci di lavoro pubblicati da Blizzard. All'interno di questi ultimi si fa infatti testuale riferimento ad un "progetto AAA multigiocatore ancora non annunciato". Per lo sviluppo del titolo, Blizzard è in cerca di Content Designer, Combat Designer e Systems Designer. Nel descrivere le singole posizioni, si identifica inoltre come richiesta esperienza nel campo degli FPS e degli open world.

Unire i singoli punti non appare eccessivamente complesso, con Blizzard che potrebbe star lavorando ad uno shooter in prima persona ad alto budget con impostazione open world e vocazione multiplayer. Al momento, non vi sono dettagli certi, con il progetto che potrebbe del resto essere destinato sia al mondo PC/Console sia a quello mobile.