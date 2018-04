Blizzard non ha piani per portare World of Warcraft e Heroes of the Storm su console

Parlando ai microfoni di DualShockers durante il PAX East di Boston, Matt Villers di Blizzard ha ribadito come la compagnia non abbia alcun piano per portare World of Warcraft e Heroes of the Storm su console.

Il successo di Overwatch ha dimostrato come su Xbox One e PlayStation 4 ci sia certamente spazio per i giochi targati Blizzard, tuttavia Overwatch è stato pensato anche per queste piattaforme mentre World of Warcraft e HOTS sono progetti nati su PC e strettamente ottimizzati in ogni aspetto per venire incontro alle esigenze dei giocatori su Personal Computer.

Pensiamo non solo al comparto tecnico, ma anche al sistema di controllo, all'interfaccia e all'infrastruttura online, ogni aspetto dovrebbe essere pesantemente rivisto per eventuali porting su console e allo stato attuale non ci sono piani in merito che possano giustificare tali investimenti.

E per quanto riguarda l'arrivo di Diablo III su Nintendo Switch? Matt Villers non ha voluto commentare questo rumor, non potendo quindi confermare o smentire l'ipotesi.