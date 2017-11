Blizzard onorerà la memoria di Dennis Hawelka con un premio speciale

Blizzard onorerà la memoria dell'ex allenatore del Team Liquidcon un premio speciale istituito in seno alla

Vi abbiamo raccontato pochi giorni fa della tragica scomparsa, in giovanissima età, di Hawelka. Gli stessi proprietari del Team Liquid, Steve Arhancet e Victor Goossens, avevano pubblicato una nota su Twitter "Siamo in contatto con la sua famiglia e cerchiamo di sostenerli in ogni modo possibile, mentre cerchiamo di metabolizzare la perdita", hanno scritto i proprietari del team. "Chiediamo, gentilmente, a tutti di rispettare la privacy della famiglia durante questo periodo estremamente difficile".

La scomparsa di Hawelka, allenatore e giocatore molto amato e rispettato in tutto l'ambiente competitivo, ha toccato molti nella community.

Blizzard, in un post sul blog ufficiale della Overwatch League ha ricordato ciò che Hawelka ha fatto in questi anni aggiungendo che "non solo ha contribuito a gettare le fondamenta del framework competitivo di Overwatch in tutto il mondo ma ha cambiato innumerevoli vite per il meglio, sia in gioco che fuori dall'arena".

Il premio speciale "Dennis Hawelka Award" verrà consegnato al giocatore di Overwatch che ha avuto l'impatto maggiormente positivo e costruttivo in seno alla community. "Tutti noi qui alla Overwatch League e alla Blizzard Entertainment, inviamo le nostre più sentite condoglianze ai cari", ha scritto Blizzard. "La sua intelligenza, generosità e amicizia non saranno mai dimenticate."

Durante il fine settimana, la community di Overwatch (e non solo) si è riunita per celebrare Hawelka ospitando la Hulktastic Cup, un torneo non competitivo che ha raccolto migliaia di dollari per la famiglia di Hawelka e per beneficenza.