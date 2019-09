Blizzard pensa al Cross-Play per Overwatch in vista del lancio su Nintendo Switch

Overwatch Legendary Edition arriverà il 15 ottobre su Nintendo Switch, a seguito dell'annuncio la compagnia ha diffuso anche una nota per quanto riguarda il supporto Cross-Play, attualmente in discussione presso il team di sviluppo.

"Abbiamo visto quanto sia avvincente il gioco tra più sistemi per la nostra community e ne siamo entusiasti. C'è un buon potenziale dietro il multiplayer cross platform ma di contro c'è ancora tanto lavoro da fare, sia da parte nostra che da parte dei produttori hardware. Al momento non siamo in grado di dire se abbia senso per Overwatch ma stiamo tenendo d'occhio lo sviluppo dei sistemi e delle tecnologie multiplayer cross platform."

Al momento quindi non c'è nulla di certo, sicuramente Overwatch per Nintendo Switch non godrà del supporto Cross Play al lancio ma questa opzione potrebbe debuttare nel prossimo futuro, al fine di unire la community indipendentemente dalla piattaforma posseduta.

Recentemente Blizzard ha svelato anche risoluzione e framerate di Overwatch su Switch, inoltre è stato confermato che tutti coloro che acquisteranno il gioco entro il 31 dicembre 2019 riceveranno un Forziere d'oro con all'interno almeno uno speciale oggetto leggendario. Indubbiamente l'arrivo di Overwatch su Switch è una notizia positiva per gli appassionati del gioco, che potranno ora divertirsi anche in mobilità.