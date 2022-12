Blizzard ripercorre il 2022: 50 milioni di nuovi giocatori e tanti cambiamenti interni

Il 2022 volge al termine e anche per Blizzard Entertainment giunge il momento di guardarsi alle spalle e ripercorrere quanto fatto nel corso degli ultimi 12 mesi. A parlare è Mike Ybarra, preisdente della compagnia, che con un lungo post ha parlato del passato e del futuro di Blizzard.

Come sottolinea Ybarra, tanto è stato fatto da Blizzard internamente, ma la speranza dei vari team di sviluppo è che i risultati si vedano anche all'esterno: "la gioia e l'amore per Azeroth in World of Warcraft: Dragonflight, il colore e la scala degli aggiornamenti stagionali in Overwatch 2, la cura e rispetto in Wrath of the Lich King Classic e Diablo II: Resurrected, la creatività e il fascino di Hearthstone, e il gameplay e la ricca storia costruita in Diablo Immortal". Nel 2022 ci sono state 12 miliardi di ore giocate con i prodotti Blizzard, con la compagnia che ha accolto 50 milioni di nuovi utenti.

Dopo gli scandali che hanno colpito Activision nel corso degli scorsi mesi, è stato fondamentale per Blizzard dare il via ad una ricostruzione interna basata su principi costruttivi e su un ambiente di lavoro sano. Proprio per questo Blizzard ha assunto responsabili e creato dei ruoli appositi con cui sta risanando ciò che nella compagnia non ha funzionato in passato. I cambiamenti hanno anche riguardato i ruoli creativi dei maggiori titoli Blizzard, tra cui Overwatch, Diablo e World of Warcraft, con quest'ultimo che ha riaccolto un membro storico del team. Ybarra ha promesso un impegno continuativo per continuare a migliorare la situazione lavorativa in Blizzard e prestare attenzione ad aspetti come la Diversità, l'Equità e l'Inclusività (DE&I).

Tutto questo, mentre i giocatori attendono con trepidazione l'uscita di Diablo 4, di cui sono stati svelati i dettagli del Battle Pass.