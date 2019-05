Blizzard: a rischio oltre 130 dipendenti della divisione francese?

Secondo quanto riportato dal sito francese GameKult, Activision Blizzard si appresta a licenziare 130 dipendenti di Blizzard Entertainment SAS, ovvero la divisione francese della compagnia.

I licenziamenti in Europa rientrano nel taglio ai costi già avviato ad inizio anno e che ha portato al licenziamento di 800 dipendenti del gruppo Activision Blizzard, con l'obiettivo di ridurre le spese vive. L'azienda prevede ora di annullare i contratti di 134 dipendenti che operano presso Blizzard in Francia, si parla di un taglio di forza lavoro pari al 30%, situazione che i sindacati locali non sembrano vedere di buon occhio, anche per il carico di lavoro extra che questo comporterà sulle spalle dei lavoratori rimasti.

Al momento Activision Blizzard non ha commentato la notizia e dunque vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa di conferme o smentite. Non è la prima volta che si parla di problemi tra Activision e Blizzard e già nei mesi scorsi oltre 200 lavoratori hanno abbandonato la casa di Irvine.