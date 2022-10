Blizzard ha risolto il bug di acquisto dei costumi di Overwatch 2 ma non offre rimborsi

Ricordate del bug di Overwatch 2 che acquistava skin al posto del giocatore? Ebbene, sembra che Blizzard abbia risolto il problema con uno dei più recenti aggiornamenti, non senza qualche polemica da parte della community.

Per coloro che non ne fossero a conoscenza, questo 'infame' bug si attivava nel momento stesso in cui si utilizzava la chat di testo contestualmente alla lista eroi, una combinazione che rimandava istantaneamente alla schermata di acquisto delle skin, procedendo poi alla finalizzazione del processo utilizzando la valuta in-game del giocatore.

La questione è stata documentata dall'utente Reddit Dracyoshi, che ha prontamente avvisato la community dell'avvenuta risoluzione del problema, lamentando, tuttavia, la scarsa disponibilità da parte di Blizzard nell'offrire supporto per l'accaduto. Dopo aver infatti documentato l'intera situazione al supporto, l'autore del post si è visto rifiutare la richiesta di rimborso in maniera diretta, ricevendo come unico consiglio quello di condividere ulteriore feedback all'interno dei forum.

Sembra insomma che l'acquisto, seppur involontario, di queste skin resterà definitivo, nonostante il malcontento della community.

Tutto ciò accade alla luce delle recenti critiche alle microtransazioni di Overwatch 2 mosse da parte dei giocatori, i quali hanno lamentato il costo eccessivo degli oggetti in-game sia in termini di tempo per la loro acquisizione, che per quanto concerne l'utilizzo della moneta reale.