Blizzard ha un nuovo RPG multiplayer in cantiere? Lo suggerisce un'offerta di lavoro

Blizzard Entertainment è al lavoro su un progetto non ancora annunciato ufficialmente, un nuovo RPG in prima persona di stampo open world e fortemente incentrato sul multiplayer. Così emerge da una recente proposta di lavoro diffusa dalla compagnia.

Blizzard in questo periodo si sta dando un gran da fare, tra il lancio di Diablo II Resurrected (a tal proposito eccovi la nostra recensione di Diablo 2 Resurrected) e i rumor sull'abbandono delle loot boxes in Overwatch 2. Adesso emerge la curiosità di scoprirà cos'altro bolle nel grosso calderone del colosso americano. In particolare, la descrizione a corredo dell'offerta di lavoro segnala che la compagnia sta cercando "talentuosi ed appassionati associate content designer per collaborare con il nostro team di designer su un progetto non annunciato".

La proposta segnala anche i compiti che il candidato dovrà rispettare, in particolare la "creazione e l'implementazione di nuovi eventi e contenuti open world dalla loro idea iniziale fino ai lavori finali di rifinitura". E ancora, tra i requisiti è richiesto di "conoscere e comprendere come funzionano le meccaniche di ricompensa all'interno di un RPG", in aggiunta a "esperienze di lavoro su giochi FPS" ed "esperienze pregresse su giochi Online/Multiplayer".

Tutti questi indizi lasciano quindi intendere la natura dell'inedito progetto di Blizzard, sebbene per il momento non è chiaro da quanto tempo sia in sviluppo, su quali piattaforme arriverà (solo PC o anche PlayStation e Xbox?) e quanto ancora si dovrà attendere prima della sua presentazione ufficiale.