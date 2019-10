Blizzard sospende altri giocatori per manifestazioni pro-Hong Kong in diretta streaming

Dopo il caso BlitzChung, che nonostante le spiegazioni di Blizzard sul ban e l'accettazione del ban da parte di BlitzChung stesso, è tutt'altro che archiviato, non si placa la bufera attorno alla software house, dopo che quest'ultima ha nuovamente bannato dei giocatori per via di alcuni comportamenti ritenuti non consoni.

Si tratta sempre di manifestazioni pro-Hong Kong, le stesse che portarono al ban di BlitzChung. I giocatori coinvolti infatti, un team composto da Corwin Dark, TJammer e Casey Chambers, che hanno mostrato un cartello con scritto "Free Hong Kong, Boicott Blizz".

Stando a Blizzard il team ha violato la regola 7.1B del regolamento, che dice: "I partecipanti non possono effettuare azioni o gesti diretti ad altri partecipanti, agli admin o ad altre parti, o incitare altri a fare lo stesso, il che è ingiurioso, offensivo o derisorio".

Ecco infatti la risposta della software house alle accuse piovutele addosso anche per via di questi ban: "Incoraggiamo tutti nella nostra community a condividere i loro punti di vista in tutti i posti più consoni per la loro espressione. Tuttavia, il nostro canale ufficiale deve riguardare il gioco e la competizione, ed essere un posto dove tutti sono i benvenuti. Se autorizziamo l'introduzione di punti di vista personali su argomenti sensibili, il canale perde il suo scopo, che sono gli esports. Abbiamo delle regole a riguardo, alle quali tutti hanno aderito. Hanno violato le regole consapevolmente, e li abbiamo sospesi da Hearthstone per sei mesi".

Che ne pensate della situazione?