Blizzard sposta l'Hearthstone Masters Tour Indonesia a Los Angeles a causa del coronavirus

A causa del proseguimento dell'emergenza sanitaria che sta ancora imperversando in Asia, il team esport di Hearthstone ha decretato il trasferimento della tappa del Masters Tour Indonesia a Los Angeles.

L'annuncio spiega che il passaggio dall'Indonesia è stato deciso al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei giocatori e di tutti gli altri soggetti coinvolti nell'organizzazione dell'evento. La nuova sede dell'Hearthstone Masters Tour saranno quindi gli NGE Studios e si disputerà tra il 20 e il 22 marzo.

Oltre 300 concorrenti provenienti da tutto il mondo parteciperanno a questo Hearthstone Masters Tour per un prize pool di oltre 250.000 Dollari. Per compensare i cambiamenti nei piani di viaggio, Blizzard ha promesso un rimborso di circa 250 Dollari ai concorrenti. In questo modo, i giocatori o le organizzazioni possono avere un piccolo rimborso per riprenotare il viaggio.

La notizia del trasferimento della tappa del tour non deve sorprendere. Come vi abbiamo riportato in altre occasioni Blizzard e altri publisher e organizzatori di eventi si sono visti costretti a cancellare gli eventi previsti o a rinviarli a data da destinarsi.

Addirittura, per l'Overwatch League, diverse franchige cinesi hanno spostato il loro QG nella più sicura Corea del Sud. Staremo a vedere come si evolverà la situazione; l'estensione dell'emergenza sanitaria sta mettendo a serio rishio tutti i grandi eventi del 2020.