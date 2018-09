Blizzard sta lavorando ad uno sparatutto in prima persona completamente originale?

Stando ad un nuovo annuncio di lavoro pubblicato dalla compagnia, sembrerebbe che Blizzard Entertainment stia segretamente sviluppando un nuovo sparatutto in prima persona non ancora annunciato.

Come potete osservare nella pagina dedicata all'annuncio, Blizzard si dice in cerca di candidati per svariati ruoli, tra cui un Lead Software Engineer che curi il comparto grafico del gioco, un Senior Animator, un Senior Concept Artis, e altri ancora.

Viene chiarito che il gioco sarà una IP completamente originale, e che si trova ancora nelle fasi preliminari di sviluppo. Basandoci sulle descrizioni fornite, il titolo farà utilizzo di un "robusto engine in prima persona", sarà molto incentrato sull'azione e presenterà una "direzione estetica unica". A quanto pare, inoltre, sarà utilizzato un sistema next-gen per l'Intelligenza Artificiale ed un sistema di motion capture per la realizzazione delle animazioni di gioco.

Al momento, non ci sono ulteriori dettagli che possano farci comprendere qualcosa in più riguardo al nuovo gioco di Blizzard. Voi cosa ne pensate? Che tipo di progetto vi aspettate dopo il successo di Overwatch?