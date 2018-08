Blizzard stringe una partership con Lego: in arrivo le minifigure di Overwatch

Tramite i rispettivi account Twitter, Overwatch e Lego hanno annunciato di aver stretto una partership per la commercializzazione delle minifigures dedicate agli eroi del popolare sparatutto firmato Blizzard.

L'annuncio è accompagnato da un teaser in cui vediamo le sagome degli eroi che sicuramente otterranno la loro minifigure, ovvero -andando da sinistra verso destra- Widowmaker, Reinhardt (o forse Torbjorn?), Genji, Soldato 76, Mercy e McCree, ma è probabile che arrivino anche altri personaggi. Per il momento non sono state condivise ulteriori informazioni a riguardo, Blizzard e Lego si sono infatti limitate a stuzzicare i fan con questo breve filmato. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Ricordiamo ai lettori che non è la prima volta che Overwatch stringe un accordo con un'azienda di giocattoli: poche settimane fa sono state annunciate le Nerf Gun ispirate alle Bocche Infernali di Reaper e alla pistola di D.Va.