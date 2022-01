Blizzard: il nuovo Survival Game tripla A è in sviluppo da quasi 5 anni

In un clima di profondo cambiamento, prima scatenato dalla denuncia per molestie nei confronti delle dipendenti, poi dalla multimiliardaria acquisizione da parte di Microsoft, Blizzard ha scelto di annunciare un nuovo survival game AAA per PC e console.

Il boss della compagnia, Mike Ybarra, si è limitato a descriverlo come un gioco ambientato in un universo nuovo di zecca, ricco di eroi, storie e avventure, senza tuttavia svelare il titolo, la data d'uscita e un video gameplay. Si tratta, insomma, di un progetto ancora nel pieno delle sviluppo e quindi apparentemente ancora lontano dagli scaffali.

Un "non-annuncio" che ha tuttavia permesso a molti degli sviluppatori della casa di uscire allo scoperto e confermare il loro coinvolgimento, mostrandosi estremamente entusiasti di ciò che stanno creando e dandoci qualche informazione sui tempi di lavorazione. Craig Amai, il capo del progetto, ha ad esempio confessato che tutto è cominciato da "un'umile bozza" creata sul suo PC personale, inoltre aggiornando il suo profilo LinkedIn personale ha rivelato che la lavorazione è cominciata nel luglio del 2017. In altre parole il nuovo survival game AAA di Blizzard è in lavorazione da quasi cinque anni. In questo lasso di tempo Amai ha stabilito la sua visione, ha fornito le linee guida per il design ai vari dipartimenti del team multidisciplinare e ha collaborato con la leadership per imbastire una cultura del lavoro efficiente.

In mancanza di informazioni ben precise è difficile identificare il reale stato di avanzamento del progetto, sappiamo tuttavia per certo che si trova in uno stato giocabile, dal momento che Ybarra ha affermato di "averci giocato per qualche ora" assieme al team. PC Gamer ha inoltre notato che per un lungo periodo di tempo, dal 2018 al 2021, Geoffrey Virtue (attuale Produttore Esecutivo di Teamfight Tactics di Riot) ha lavorato al survival game in qualità di Principal Lead Game Producer. Nonostante ora sia altrove, questa settimana ha affermato che il nuovo survival game di Blizzard "sarà un progetto che avrà un grande impatto sull'industria".

L'impressione è che ci sia ancora tanto lavoro da fare. Non a caso, Blizzard Entertainment sta ancora cercando scrittori, artisti e sviluppatori da mettere al lavoro sul prossimo grande capitolo della sua storia.