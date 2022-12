Blizzard e il survival ispirato a Everwild: il team di sviluppo cresce, novità nel 2023?

Blizzard Entertainment ha pubblicato il suo personale recap del 2020, all'interno del quale il presidente Mike Ybarra ha ripercorso gli ultimi 12 mesi della compagnia tra gli esordi di giochi importanti come Diablo Immortal e Overwatch 2 e i tanti cambiamenti interni.

Ybarra ha però fornito un piccolo assaggio sul futuro di Blizzard, tra cui rientrerà anche il survival ispirato stilisticamente ad Everwild (stando a quanto rivelato da Jez Corden). A quanto pare, la compagnia sta intensificando i lavori sul progetto, tanto da aver deciso di raddoppiare il team di sviluppo che sta plasmando l'esperienza di gioco: "Il team è raddoppiato quest'anno e stiamo cercando di farlo crescere ancora di più nel prossimo!", recitano le parole di Ybarra che si riferisce al titolo semplicemente come "Survival Game".

Abbiamo scoperto dell'esistenza del progetto per la prima volta nel gennaio 2022, descritto come ambientato "in un universo completamente nuovo". Sappiamo che arriverà su PC e console, ed al momento abbiamo potuto ammirare una suggestiva concept art del progetto survival. Sin da allora non abbiamo più ricevuto altre informazioni concrete. Sembra però che Blizzard stia continuando a lavorare sodo sul progetto, il che ci suggerisce che la compagnia potrebbe tornare ad aggiornarci nel corso del prossimo anno.

Stando ai rumor emersi nei mesi scorsi, Blizzard sta anche lavorando ad un nuovo sparatutto in prima persona competitivo.