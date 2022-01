Blizzard: il nuovo survival non è l'unico gioco non annunciato in sviluppo

Il CEO di Blizzard, Mike Ybarra, ha annunciato che Blizzard sta sviluppando una nuova IP survival in uscita su PC e console, a quanto pare un progetto molto ambizioso in lavorazione almeno dal 2017. Ma questo non sarebbe il solo gioco non ancora annunciato in programma...

A rivelarlo è Jez Corden di Windows Central nell'ultima puntata del podcast Xbox Two, a quanto pare infatti il giornalista non sapeva nulla dell'annuncio del gioco survival bensì era a conoscenza dei piani per il reveal di un secondo gioco non ancora annunciato e sul quale non può dire assolutamente nulla.

Jez si limita a confermare che Blizzard ha almeno un secondo gioco non annunciato in sviluppo e questo sarebbe molto vicino al reveal, a quanto sembra la compagnia ha una roadmap piuttosto corposa per quanto riguarda annunci di nuovi giochi e contenuti, infine, aggiunge sempre il giornalista di Windows Central, in Blizzard si respira aria nuova e una situazione interna positiva dopo l'arrivo di Mike Ybarra.

Gli ultimi anni sono stati piuttosto difficili per l'azienda, oltre alle tante polemiche legate all'ambiente di lavoro (situazione che come sappiamo ha coinvolto anche la casa madre Activision), la compagnia ha dovuto rinviare al 2023 giochi molto attesi come Diablo 4 e Overwatch, oltre a Diablo Immortal, più volte definito come imminente ma non ancora uscita.