Blizzard: il survival in stile Everwild sarà diretto dall'ex leader di Far Cry

Dopo aver avuto conferma da Blizzard che il team al lavoro sul suo Survival Game è raddoppiato ed è destinato a crescere ulteriormente nel corso del prossimo anno, ecco che scopriamo chi terrà le redini del progetto ancora celato sotto una fitta coltre di mistero.

Dopo essersi separato da Ubisoft, Dan Hay, precedentemente al capo della fortunata serie di Far Cry, si occuperà di dirigere il team di sviluppo del nuovo gioco survival di Blizzard Entertainment. Dopo una decade passata tra le fila di Ubisoft Montreal, Hay "guiderà il team che sta infondendo questo genere con la magia Blizzard mentre creiamo la nostra prima nuova IP dai tempi di Overwatch", ha dichiarato Mike Ybarra nel recap del 2022 di Blizzard. "Il team è raddoppiato quest'anno e stiamo cercando di farlo crescere ancora di più nel nuovo anno!".

Hay è entrato a far parte di Ubisoft in occasione della produzione di Far Cry 3, che fino ad oggi rimane il capitolo con la media voto più alta della serie ed uno dei più memorabili stando al feedback dell'utenza. Sin da allora, Hay ha mantenuto il suo ruolo per quasi ogni iterazione, inclusi Blood Dragon, Far Cry 4, Primal, Far Cry 5 e New Dawn. Il veterano dell'azienda d'Oltralpe ha partecipato ancor più attivamente all'evoluzione della serie con Far Cry 5, per cui cui ha lavorto come direttore creativo.

Rimaniamo dunque in attesa di scoprire di più sul Survival Game di Blizzard artisticamente ispirato ad Everwild.