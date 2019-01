Blizzard taglia definitivamente il prezzo di Overwatch

Andando ad accompagnare il lancio del nuovo evento del Capodanno Lunare, Blizzard Entertainment ha ufficialmente annunciato il taglio di prezzo del suo celebre hero shooter, Overwatch.

Nello specifico, la compagnia ha ridotto il costo della Standard Edition di Overwatch da 39,99€ a 19,99€, e la Legendary Edition - che include una serie di skin aggiuntive ed altri premi da riscattare in altri giochi Blizzard come World of Warcraft e Heroes of the Storm - da 59,99€ a 39,99€. Chissà che la community del titolo non si trovi a questo punto ad accogliere una folta nuova fetta di utenza che, ingolosita dal taglio di prezzo definitivo, potrebbe decidere di tuffarsi nel vivace mondo competitivo dello sparatutto online.

La decisione di Blizzard giunge a poche settimane dalle dichiarazioni speculative del noto analista di mercato Michael Pachter, che suggeriva il possibile lancio della versione free-to-play dello shooter arena.

Ricordiamo ai lettori che Overwatch è ora disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. In occasione dell'arrivo dell'Anno del Maiale, Blizzard ha svelato le nuove skin legate ai personagggi di Reaper, Hanzo, Torbjorn, Zenyatta, Tracer, Orisa e Brigitte. La compagnia ha inoltre reintrodotto la modalità Cattura la Bandiera e apportato alcune modifiche al bilanciamento generale dei personaggi.