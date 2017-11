A sorpresa,ha annunciato durante la cerimonia di apertura delladi essere al lavoro su, una funzionalità dei server che permetterà di giocare alla versione vanilla dell'acclamato MMORPG, quando ancora non era stata lanciata alcuna espansione.

La software house californiana non ha condiviso dettagli riguardo la data di lancio, dunque per il momento dovremo accontentarci del trailer di presentazione, che potete visualizzare nel player a inizio pagina. Siete pronti a fare un tuffo nel passato di oltre dieci anni e tornare a vivere le avventure di un tempo nell'universo di World of Warcraft?