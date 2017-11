Blizzard: al via gli sconti del Black Friday su Overwatch, WOW e Destiny 2

Anchepropone le prime offerte per ilscontando alcuni giochi del suo catalogo, tra cui, come sappiamo disponibile in esclusiva su Battle.net e non reperibile su altri store digitali.

Al momento, lo store digitale di Blizzard offre le seguenti promozioni per il Black Friday:

Overwatch - 19.99 euro

Overwatch Game of the Year Edition - 29.99 euro

World of Warcraft Legion - 19.99 euro

World of Warcraft - 7.49 euro

Destiny 2 Standard Edition - 38.99 euro

Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina delle offerte su Battle.net, non è escluso che nei prossimi giorni altri giochi o espansioni possano entrare a fart parte degli sconti di Blizzard per il Black Friday.