Blizzard tra Warcraft Mobile e Overwatch 2, Diablo è la remaster Activision più venduta

L'ultima conferenza finanziaria di Activision ci permette di fare chiarezza sul futuro di Blizzard, azienda che dal 2023 diventerà di proprietà di Microsoft. Ma su cosa sta lavorando lo studio di Warcraft e Diablo?

La prima grande novità riguarda la pubblicazione di un gioco mobile di Warcraft in uscita nel 2022, il progetto in questione è conosciuto per ora solamente come "Warcraft Mobile" e non ci sono dettagli in merito. La compagnia pubblicherà anche nuovi contenuti per World of Warcraft mentre come sappiamo Diablo 4 e Overwatch non usciranno prima del 2023.

Non bisogna poi dimenticare Diablo Immortal, in realtà sparito dai radar dopo vari hands-on concessi alla stampa internazionale, con ogni probabilità il gioco tornerà a farsi vedere nei prossimi mesi. Blizzard ha annunciato una nuova IP Survival in sviluppo ma anche di questo progetto sappiamo molto poco, inoltre sembra ci sia un secondo gioco non ancora annunciato in sviluppo, probabilmente realizzato dall'autore di Hearthstone.

Infine, il report finanziario del publisher rivela che Diablo 2 Resurrected è la remaster Activision più venduta di sempre, con numeri quindi superiori a quelli generati ad esempio da Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy, Crash Team Racing Nitro Fueled e Tony Hawk's Pro Skater 1+2.