Blizzard: WoW, Overwatch e gli altri giochi continuano a perdere utenti

Nelle ultime settimane abbiamo parlato spesso della difficile situazione relativa ad Activision Blizzard, azienda i cui dipendenti hanno manifestato per dire basta ad un ambiente di lavoro tossico. Sembra però che i recenti problemi stiano solo in parte colpendo i giochi Blizzard, i cui server si stanno svuotando già da qualche tempo.

L'ultimo incontro dell'azienda con gli investitori ha fatto emergere infatti un dato preoccupante per quello che riguarda gli utenti attivi mensili dei giochi Blizzard, software house che con giochi come World of Warcraft ha da sempre vantato numeri impressionanti. Sembrerebbe infatti che dal 2016, quando in concomitanza con il lancio di Overwatch sono stati raggiunti i 46 milioni di utenti mensili attivi, si è passati nel 2021 a soli 26 milioni di giocatori. A contribuire all'esodo non è ovviamente solo la recente situazione dell'azienda, ma anche una serie di scelte che nel tempo hanno allontanato l'utenza: dal caso Blitzchung alla scarsa attenzione nei confronti di Overwatch, il cui supporto negli anni non è stato costante e ha spinto i giocatori verso altri prodotti più seguiti dai team di sviluppo, passando per il disastroso annuncio di Diablo Immortal.

Chissà se la situazione potrà anche solo parzialmente migliorare grazie al lancio di Diablo 2 Resurrected, riedizione del popolare capitolo della serie Blizzard in arrivo il prossimo mese su tutte le piattaforme.