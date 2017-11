BlizzCon 2017: un weekend di grandi competizioni, ecco i nomi dei vincitori

Lasi è conclusa da poco e Blizzard ha già diffuso i dati riguardanti l'affluenza di pubblico per l'intensa due giorni che celebra i titoli del colosso californiano e i nomi dei vincitori di tutte le competizioni eSports.

Più di 30.000 giocatori si sono radunati per provare gli ultimi aggiornamenti dedicati ai giochi Blizzard preferiti e tifare per gli atleti eSports, mentre milioni di spettatori assistevano all'evento online grazie al Virtual Ticket e allo streaming gratuito. Dunque, in un weekend ricco di conferenze, competizioni e intrattenimenti dal vivo, la community ha avuto l'opportunità di scoprire e provare nuovi eroi, aggiornamenti ed espansioni per World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch, Heroes of the Storm e Starcraft.

Il pubblico ha anche potuto assistere allo spettacolo dell'eSports grazie alle fasi finali di tre campionati:

Global Finals delle StarCraft 2 World Championship Series

Vincitore: Rogue

Con due titoli all'attivo nel 2017, Rogue è arrivato sul palco della BlizzCon come favorito per la vittoria del torneo. Una volta scaldatosi nella finalissima contro SoO, ha dimostrato al mondo di meritare il titolo di WCS Global Champion vincendo la serie per 4 a 2.

Heroes of the Storm Global Championship

Squadra vincitrice: MVP Black

MVP Black e Fnatic si sono scontrate nelle HGC Finals dopo che entrambe le squadre avevano trionfato nettamente nelle semifinali per 3 a 0. Alla fine, MVP Black ha prevalso sugli svedesi per 3 a 1 in un finale mozzafiato. La determinazione e l'impegno di MVP Black sono stati sufficienti per assicurare alla squadra il primo trofeo BlizzCon.

World of Warcraft Arena World Championship

Squadra vincitrice: ABC

L'Europa ha continuato a stupire, con ABC che ha spazzato via Panda Global nel match più decisivo della storia di questo torneo. Nonostante il pubblico ostile, ABC ha trionfato grazie soprattutto al Mago Arcano di Alex "Alec" Sheldrick, portando il trofeo dell'Arena di WoW in Europa per il quarto anno di fila.

Overwatch World Cup

Paese vincitore: Corea del Sud

Non poteva essere altrimenti: lo squadrone coreano si conferma ancora una volta campione incontrastato di Overwatch. I canadesi, secondi classificati, hanno combattuto con onore ma ciò non ha comunque impedito alla Corea del Sud di vincere la seconda Overwatch World Cup.

Hearthstone Inn-vitational

Squadra vincente: Grimestreet Grifters

Dopo due giorni di partite frenetiche tra 12 personalità più famose della community, i Grimestreet Grifters (Andrey "Reynad" Yanyuk, Hakjun "Kranich" Baek e Pathra Cadness) sono stati vittoriosi. Le finali al meglio delle 11 sono state disputate in formati scelti casualmente per ogni partita, e i giocatori sono stati eliminati uno dopo l'altro finché i Grifters non hanno vinto 6 a 5 sui Chillblade Crusaders.

StarCraft: Remastered Ultimate Title Fight

Vincitore: Bisu

Anche se le fulgide carriere di Lee "Jaedong" Jae Dong e Kim "Bisu" Taek Yong si sono sovrapposte, i due non si erano quasi mai scontrati al di fuori delle leghe a squadre. Le due leggende di StarCraft si sono quindi affrontate nell'Ultimate Title Fight, un match "amichevole" con 25.000 $ in palio.