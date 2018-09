BlizzCon 2018: aperta la vendita del Biglietto Virtuale

Mancano meno di due mesi alla BlizzCon 2018 ma la stagione dei festeggiamenti inizia oggi con il lancio del biglietto virtuale, ora disponibile per l'acquisto...

Il biglietto virtuale della BlizzCon fornisce l'accesso completo allo spettacolo che tu ti stia godendo il divertimento da casa sul sito BlizzCon.com oppure ovunque tu sia tramite l'app mobile della BlizzCon, ora disponibile per Android e iOS.

Le festività di quest'anno sono già in arrivo, coi primi episodi di diverse serie originali di video BlizzCon disponibili per la visione nella scheda Guarda e tramite l'app. I partecipanti alla BlizzCon e i possessori del biglietto virtuale potranno anche aiutare a dare forma allo show votando per i contenuti che vorrebbero vedere sul palco in una serie di sondaggi interattivi: il Build-a-Panel BlizzCon. Inoltre, da oggi i possessori del biglietto virtuale e del biglietto BlizzCon riceveranno il primo degli oggetti di gioco commemorativi della BlizzCon di quest'anno: un diabolico modello leggendario per Sombra su Overwatch che rappresenta l'iconica classe del Cacciatore di demoni di Diablo III.

I festeggiamenti proseguiranno il 2 e 3 novembre, poiché il biglietto virtuale BlizzCon prevede l'accesso completo allo streaming in diretta dell'evento principale all'Anaheim Convention Center, incluso il canale BlizzCon All-Access, una guida che ti accompagnerà durante i due giorni dell'evento. Avrai accesso alle leggendarie gare di cosplay e di talenti (nonché altro ancora) durante la Community Night e anche ai festeggiamenti di chiusura della serata, oltre alla copertura delle conferenze e le altre attività da tutti e tre i palchi principali: Mythic, Legendary ed Epic, in diretta dalla BlizzCon.